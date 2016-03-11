HDP’den Nevruz teklifi: Resmi bayram olsun

HDP Siirt milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım, 21 Mart'ın ‘Nevruz Bayramı’ olarak kabul edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Teklif, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda Değişiklik Yapılarak 21 Mart’ın resmi bayram olmasını öngörüyor.

Nevruz’un tarihçesine yer verilen kanun teklifi gerekçesi şöyle.

Mezopotamya ve Orta Doğu halkları başta olmak üzere birçok halkın mevsimsel dönüşün yaşandığı ve doğanın yeniden canlandığı bir gün olarak asırlardan beri kutladığı Newroz / Nevruz’un kökeni yaklaşık 4500 yıl gerilere gitmektedir. Halklar arasında Noruzkanun / Newroz/ Nowruz/ Naurız/Nevruz/Sultan-ı Nevruz gibi farklı isimlerle anılan bu bayram özünde “Yeni Gün” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 21 Mart Newroz Bayramı; Kürtler, Türkler, Farslar, Afganlar, Azeriler, Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar vb. birçok halk tarafından farklı ritüellerle kutlanmaktadır. Bugün de baharın gelişi Anadolu Türkleri tarafından birçok bölgede Sultan Nevruz, Yaz-başı, Kuzuayı, Mart Dokuzu vb. adlarla kutlana gelmektedir. Çünkü Newroz Bayramı, tüm halklar için sert iklim şartlarına karşı verilen mücadeleden sonra bahara kavuşmayı ifade ediyor.

21 Mart Newroz Bayramı Kürtler için Demirci Kawa’nın zalim Dehhak’a karşı verdiği mücadele ile Kürt halkının özgürleşmesi efsanesine dayanmaktadır. Benzer şekilde Orta Asya Türklerinin mitolojisinde ise Ergenekon denen yerde uzun yıllar mahsur kaldıktan sonra Türklerin kurtulmalarını ifade eden bir gündür. Buna rağmen Newroz, ülkemizdeki çatışmalı sürece bağlı olarak uzun yıllar yasaklanmıştır. Bunun sonucunda Newroz, Kürtler açısından ulusal varlıklarını kendi renkleriyle ifade etme aracı haline gelirken Anadolu Türkleri arasında ise ise artık unutulmaya yüz tutmuştur. Bunun yanında 1990’lı yıllarda Newroz bayramı ölümlere ve acılara sahne olmuştur. Bu bağlamda onlarca insanın yaşamını yitirdiği 1992 Cizre Newroz kutlamaları hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Dolayısıyla Newroz bayramı üzerinde süren yasaklar, halkın 21 Martı neşe içinde bir festival havasında kutlamasına daima engel olmuştur.

Bugün birçok Orta Doğu ülkesinde resmi bir bayram olan Newroz bayramı, ülkemizde de Türkiye halklarının birlikte kutladığı bir festivale dönüşerek önemli bir barış ve kardeşlik günü olabilir. Bu sebeple ülkemizde de 21 Mart’ın resmi bayram olarak kabul edilmesi gerekiyor.