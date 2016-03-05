HDP Newroz programını duyurdu: Final kutlaması Cizre'de yapılacak

HDP Genel Merkezi yayınladığı genelge ile Newroz programını duyurdu. İlk kutlama 17 Mart 2016'da çatışmaların sürdüğü Şırnak, Nusaybin ve Yüksekova'da gerçekleştirilecek.Yayınlanan genelgede Newroz'un finalinin geçen yıllardan farklı olarak Diyarbakır yerine 22 Mart 2016'da Cizre’de gerçekleştirileceği belirtildi.

“Direnerek kazanacağız” sloganı ile gerçekleştirilecek Newroz kutlamalarının bu yılki ana teması, HDP'nin duyurusuna göre ''öz yönetim direnişleri'' olacak. Kutlamaların 83 ayrı merkezde kutlamalar yapılması planlanıyor. İstanbul ve Ankara için seçilen kutlama tarihi ise 20 Mart olarak belirlendi.

HDP’nin duyurduğu program şöyle: