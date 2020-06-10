HDP: Milletvekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesi talebiyle bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını söyledi.

Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oluç, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu savundu. Türkiye'de iki anayasanın bulunduğunu söyleyen Oluç, bunlardan birinin mevcut anayasa, diğerinin ise "sarayın paralel anayasası" olduğunu öne sürdü.

"Diyarbakır, Mardin ve Siirt kayyumlarının yolsuzluğunu gündeme getirdik"

Yeni valiler kararnamesiyle 41 ilin valisinin değiştirildiğini hatırlatan Oluç, "Değiştirilen valiler arasında üç kayyum da var. Diyarbakır, Mardin ve Siirt valileri de var. Biz bunların yaptığı her türlü usulsüzlüğü, yolsuzluğu defalarca Genel Kurul'da gündeme getirdik. Sayıştay raporlarına yansıdı. Sanmasınlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacak" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

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Üç isim milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından tutuklanmış, Berberoğlu Koronavirüs sebebiyle tahliye edilmiş, Güven ise tutuklu yargılandığı başka bir dosyadan mahsup edilerek tahliye edilmişti. Farisoğulları'nın tutukluluğu sürüyor.