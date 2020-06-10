17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı!

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla 17 vali merkeze çekildi. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı. Mevcut valilerden 24'ü yer değiştirdi. Merkeze alınan valiler arasında kayyım olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun yer alması dikkati çekti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu. Her iki yeni valinin kayyım olarak göreve devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

AKP döneminde vali olan Yaman ve Güzeloğlu yıllar sonra ilk kez merkeze çekildi. Yaman'ın merkeze çekilmesinde PKK'nın bombalı eyleminde şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün, Yaman aleyhine mahkemedeki ifadesinin etkili olduğu ifade edildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek ise, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atandı. Merkeze alınanlar arasında yer alan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da AKP döneminde vali olup ilk kez merkeze çekilen valiler arasında yer aldı. Zonguldak’tan önce dört kentte valilik yapan Bektaş, pandemi sürecinde Zonguldak’ta görev yapan sağlıkçılar hakkında yaptığı açıklamayla tepki toplamıştı. Vali Bektaş, önce ''Sağlıkçılar kendini koruyamadı. Onlar bize yük olmasaydı, bugün belki geri dönüşü konuşuyorduk'' demiş, ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine özür dilemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun üzerinde çalıştığı valiler kararnamesi gece geç saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçti. Yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’ye gönderilen kararnameyle 81 kentin valisinin 41’i değiştirildi. Kararnamede Soylu’nun bakanlıkta beraber görev yaptığı bazı üst düzey bürokratları vali olarak ataması dikkati çekti. Ayrıca, mülki idareden sorumlu bakan yardımcısı Muhterem İnce’nin de kararnamede etkili olduğu öğrenildi.

Kararnameyle Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Aksaray Valisi Ali Mantı ve Karaman Valisi Fahri Meral merkeze alındı. Merkeze alınan valiler Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilecek.

Yer değiştiren valiler

Aynı kararnamede yer değiştiren valiler ise şunlar:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valisi, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valisi, Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valisi, Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valisi, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valisi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valisi, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valisi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valisi, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valisi, Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valisi, Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valisi, Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valisi, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valisi, Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valisi, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valisi, Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valisi olarak atandı.

Soylu’nun ekibinden vali olanlar

Valiler kararnamesinde Soylu’nun bakanlıktaki yakın çalışma ekibinden isimlerin yer alması dikkati çekti.

Bu çerçevede, Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valisi, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valisi, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valisi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu.

Çuhadar son olarak FETÖ dosyalarını inceleyip sonuçlandıran OHAL Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı temsilcisiydi. Kütahya’ya atanan Ali Çelik ise, pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanarak valiliklere gönderilen ve başta 10 Nisan gecesi yaşanan aynı zamanda siyasi krize dönüşen sokağa çıkma yasağı uygulamasına ait genelge başta olmak üzere tartışma yaratan bazı genelgelerin hazırlandığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak genelgelere imza koyan isimdi. Çankırı Valisi olan Abdullah Ayaz ise, özellikle sığınmacı olarak Türkiye’ye gelen Suriyeliler ile ilgili işlemleri yürüten ve zaman zaman kamuoyunca eleştirilen Göç İdaresi’nin başkanı idi.

Farklı kentlerde kaymakam olarak görevliyken kararnameyle vali olan isimler ise şöyle:

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valisi, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valisi, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valisi, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valisi, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valisi, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi, Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valisi olarak atandılar.

Muğla valisi Cumhurbaşkanı Danışmanı

Bu arada aynı kararnameyle Muğla’dan merkeze alınan Vali Esengül Civelek, doğrudan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise Aksaray Valisi oldu.

Bakanlıkta yeni görevlendirmeler

Kararnameyle vali olarak atanan bakanlık bürokratlarının yerine atamalar yapıldı. Buna göre, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanı, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı.