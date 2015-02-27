Anayasa Mahkemesi, Sabahat Tuncel'in yargılanma haklarının ihlal edildiği kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütüne üye olma suçundan mahkum olan ve hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, hakkaniyete uygun ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

AA'nın haberine göre; Yüksek Mahkeme, tespit edilen hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali yönünden, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması bakımından yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü dün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası alan ve cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesince onanan Sebahat Tuncel'in bireysel başvurusunu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Tuncel'in Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Tespit edilen hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali yönünden, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması bakımından yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Yargılama faaliyetlerinin uzunluğu sebebiyle Tuncel'e 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.

Davanın geçmişi

Sebahat Tuncel, PKK'nın üst düzey yöneticileriyle toplantı yaptıklarına dair ihbar doğrultusunda, 5 Kasım 2006'da İstanbul Bağcılar'da gözaltına alınmıştı.

Tuncel, "Yasal yollardan 12 Haziran 2004'te Şırnak-Habur sınır kapısından Irak'ın kuzeyine geçtiği, örgütün 2004'te buradaki kamplarında yapılan toplantılara, örgüt mensuplarının giydiği kıyafetlerle katıldığı, 20 Ağustos 2004'te Habur sınır kapısından yurda giriş yaptığı, 5 Kasım 2006'da yasa dışı örgüt mensuplarının Bağcılar DTP ilçe binasında yaptığı toplantı sırasında yakalandığı ve PKK üyesi olduğunun anlaşıldığı" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

Hakkında, "terör örgütü üyesi olma" suçundan dava açılan Tuncel, 27 Temmuz 2007'deki genel seçimlerde, İstanbul 3. Bölge'den bağımsız milletvekili seçilmiş ve yargılandığı bu dava kapsamında tutuklu bulunduğu Gebze M Tipi Kapalı Cezaevi'nden 24 Temmuz 2007'de tahliye edilmişti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Eylül 2012'deki son duruşmasında Tuncel'i, "PKK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, karar Yargıtay 9. Ceza Dairesince onanmıştı.