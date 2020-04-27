HDP milletvekili Koçyiğit: Meclis ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için acil insiyatif almalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 315 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in durumu için TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Koçyiğit, Gökçek'in yaşatılması için acil inisiyatif alınarak, gerekli adımların atılması yönünde girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtti.

HDP milletvekili, Meclis'e sunduğu dilekçede, Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in taleplerinin karşılanması ve yaşatılması için "Ne Meclis'in ne de iktidar partisinin hiçbir adım atmadığını" belirtti.

Bölek'in bu durumdan dolayı hayatını kaybettiğini savunan milletvekili, Gökçek için adım atılmasını istedi:

"Helin Bölek'in ardından cezaevinde adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan 28 yaşındaki Mustafa Koçak da 24 Nisan 2020 tarihinde eyleminin 217. gününde yaşamını yitirmiştir. Helin Bölek, Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için insan hakları dernekleri, sivil toplum örgütleri ve milletvekillerinin tüm girişimlerine rağmen olumlu bir geri dönüş alınmamıştır.

"Başta İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olmak üzere AKP iktidarı bu üç insanın ölüm yolculuklarına göz göre göre seyirci kalmıştır. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Helin Bölek ve Mustafa Koçak'ın ölümüne sessiz kalarak, hiçbir girişimde bulunmayarak kuruluş amacına ve işlevine aykırı bir pratik sergilemiştir. Şimdi bir kez daha komisyonu göreve davet ederek eyleminin 315. gününde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'i yaşatmak için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu derhal inisiyatif alamaya çağırıyoruz."

Milletvekili, İbrahim Gökçek'in yaşamını yitirmesinin "an meselesi" olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurdular.

20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam ettiler.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise, 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu.

Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'cezaevinde kalamaz' raporu üzerine cezaevinden tahliye oldu.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladılar. Helin Bölek ise 3 Nisan'da eyleminin 288'nci günde hayatını kaybetti. 315'nci gününde olan İbrahim Gökçek'in durumu ağırlaştı.

Grup Yorum, durumu ağırlaşan İbrahim Gökçek için yazılı bir açıklama ile "El ele verelim, İbrahim'i yaşatalım" çağrısı yaptı.

"Yaşarken çağrılarımıza kulak vermeyenler ölünce haberimizi yapıyorlar. Biz kimsenin ölüm haberleri yapmasını istemiyoruz. Yaşatmak için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Adaletsizliğe uğrayan sadece biz miyiz? Adalete aç olan sadece biz miyiz? Aç bir bebek annesinin memesine saldırır. Biz de adalete olan açlığımızı doyurmak için ölüm orucu direnişimizle taarruz ediyoruz. Sütsüz kalan bebek ölürse adaletsiz kalan insan da kurur gider. Adalet bugün tüm Türkiye halklarının talebidir. Adalet isteyen herkesedir çağrımız; birleşmeliyiz, sesimizi daha güçlü çıkarmalıyız. Sesimiz zulmün saraylarını sarsmalı..."

31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde makam odasına rehine alınıp öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili görülen dava kapsamında 2017 yılında tutuklanan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamış ve Mustafa 297. günde hayatını kaybetmişti.