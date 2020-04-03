Ölüm orucundaki Grup yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetti.

Bölek'in ölümünü Grup Yorum Twitter hesabından, "288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i şehit verdik… Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevine başlamışlardı. Grubun cezaevindeki iki üyesi Barış Yüksel ve Ali Aracı da süresiz açlık grevi eylemlerini sürdürüyorlar. Ölüm orucundaki Helin Bölek 288, İbrahim Gökçek de 290'nıncı günündeydi.

"Kendimize zarar verme heveslisi değiliz, görülmesini duyulmasını istiyoruz"

Helin Bölek, GazeteDuvar'da Hacı Bişkin'e vermiş olduğu bir röportajda yaptığı işin doğruluğuna haklılığına inanan insanın o işi gerçekleştirme adına göze alamayacağı şey olmadığını söylemişti:

"Elbette açlık grevi ilk başvurulan yol değildir... Açlık grevi zarar verir diyenler yaşadığımız onlarca gözaltının, işkencenin, gazın, copun, tutsaklıkların sağlığımızda yol açtığı tahribatlardan verdiği zararlardan bahsetmiyor. Kendimize zarar verme heveslisi değiliz, görülmesini duyulmasını istiyoruz."

11 Mart tarihinde ölüm orucu eylemini sürdüren Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in kaldığı eve polisler tarafından basılmış, her iki müzisyen baskın sonrası sonrası zorla hastaneye götürülmüştü.

Avukatları, müvekkillerinin rızasının yokluğu gözardı edilerek yapılacak bir müdahale sonucunda meydana gelebilecek her olumsuzluk karşısında, müdahaleyi gerçekleştiren doktorların ve buna zorlayan polislerin uluslararası anlamda sorumlulukları doğacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

İkili 16 Mart'ta kaldırıldıkları Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 16 Mart 2020 günlü kararı ile taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde, hak savunucuları Helin Bölek ve ölüm orucundaki diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in durumunu hakkında İçişleri Bakanlığı'yla görüştü. Hak savucunuları görüşmeye ilişkin, "Açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edildi" ifadelerini kullanmıştı.