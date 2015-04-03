HDP, Mersin Miilletveli Ertuğrul Kürkçü'yü İzmir'den aday gösterdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İzmir 1'inci bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi. Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Müslüm Doğan da aynı partinin 2'nci bölge 1'inci sıra adayı oldu.

HDK Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, 7 Haziran 2014 genel seçimleri için İzmir'den aday gösterildi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Meral Danış Beştaş, 1'inci bölge 2'nci sıra milletvekili adayı oldu. HDP 2'nci bölge birinci sıraya Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Müslüm Doğan'ı koydu. Doğan yeni siyasi söylem nedeniyle HDP’ye yakın olduklarını belirterek, partinin özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması konusunda net tavrı olduğunu söylemişti.