T24 LogoT24 Logo
Politika

PKK’nın kurucularından Pir’in yeğeni HDP adayı mı oluyor?

PKK'nın kurucularından Kemal Pir'in yeğeni Ziya Pir'in HDP'den aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor

31 Mart 2015 13:06

Milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalarını yürüten HDP, yurtdışında sürgünde olan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal’ı aday göstermeyi planlıyor. HDP’de aday olmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri ise Abdullah Öcalan ile PKK’nın kuruluşunda beraber olan Kemal Pir’in yeğeni Ziya Pir.

HDP, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “tutuklanmama” güvencesine rağmen Aydar ve Kaya’nın Türkiye’ye dönmeleri halinde başka hukuki problemlerle karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyor. HDP yetkilileri, iki ismi aday göstermek için Adalet Bakanlığı ile temasa geçti

Esra Yazdıç Demir'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, HDP’de aday olmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri ise Abdullah Öcalan ile PKK’nın kuruluşunda beraber olan Kemal Pir’in yeğeni Ziya Pir. Pir’in Diyarbakır’dan aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Haberin devamını okumak için tıklayınız...

ETİKETLER

ziya pirkemal pirpkkkurucuhdpaday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24