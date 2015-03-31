PKK’nın kurucularından Pir’in yeğeni HDP adayı mı oluyor?

Milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalarını yürüten HDP, yurtdışında sürgünde olan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal’ı aday göstermeyi planlıyor. HDP’de aday olmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri ise Abdullah Öcalan ile PKK’nın kuruluşunda beraber olan Kemal Pir’in yeğeni Ziya Pir.

HDP, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “tutuklanmama” güvencesine rağmen Aydar ve Kaya’nın Türkiye’ye dönmeleri halinde başka hukuki problemlerle karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyor. HDP yetkilileri, iki ismi aday göstermek için Adalet Bakanlığı ile temasa geçti

Esra Yazdıç Demir'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, HDP’de aday olmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri ise Abdullah Öcalan ile PKK’nın kuruluşunda beraber olan Kemal Pir’in yeğeni Ziya Pir. Pir’in Diyarbakır’dan aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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