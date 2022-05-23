HDP'li vekilden Adalet Bakanı Bozdağ'a tek soruluk tweet önergesi

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Türkiye'de ‘attığı tweetin içinde yazandan’ dolayı soruşturma açılan kaç kişi vardır” diye sordu.

HDP'li Peköz, Bakan Bozdağ’ın dün katıldığı bir televizyon programında kullandığı “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” ifadelerini sordu.

Peköz, Bakan Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği tek soruluk önergede “Türkiye'de ‘attığı tweetin içinde yazandan’ dolayı hakkında soruşturma açılan kaç kişi vardır?” ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - Adalet Bakanı Bozdağ: Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor