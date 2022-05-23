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HDP'li Gergerlioğlu'ndan Adalet Bakanı Bozdağ'a: Ben sadece retweet yaptığım için 96 gün cezaevinde kaldım

HDP'li Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bozdağ'ın “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok" sözlerine yanıt verdi

23 Mayıs 2022 11:45

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok” açıklamasına sosyal medya hesabında yanıt verdi. Gergerlioğlu, Bakan Bozdağ’a “Senin lafına kargalar bile güler! Ben tweet bile atmadım, retweetlemiştim ve 96 gün cezaevinde kaldım” yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” demişti.

Bozdağ’ın sözlerine attığı tweet ve retweet nedeniyle ceza verilen ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu’ndan yanıt geldi.

Gergerlioğlu, Twitter hesabından Bozdağ’ı etiketleyerek, “Bekir Bozdağ senin lafına kargalar bile güler! Ben tweet bile atmadım retweetlemiştim ve 96 gün cezaevinde kaldım. Demek tweet atsam sorun olmayacaktı! Ne kadar gülünçsün Sayın Bakan?” dedi.

TIKLAYIN - Adalet Bakanı Bozdağ: Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor

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