T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

01 Mart 2022 21:50

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı.
 
Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı. (İHA)
 
TIKLAYIN | HDP milletvekillerinden Meclis bahçesinde Semra Güzel için dövizli protesto
 
TIKLAYIN | Erdoğan'dan Semra Güzel açıklaması: Böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir
semra güzelhdpdokunulmazlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24