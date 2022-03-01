HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-1s2bzr4">\n<div id="id__xuf6loxn20q" class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">HDP Diyarbakır Milletvekili <strong>Semra Güzel</strong>'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.</span></div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n"><br />TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı.</div>\n<div class="css-1dbjc4n"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n">Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı. (İHA)</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1r5su4o">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/hdp-milletvekillerinden-meclis-bahcesinde-semra-guzel-icin-dovizli-protesto,1018149" target="_blank" rel="noopener">HDP milletvekillerinden Meclis bahçesinde Semra Güzel için dövizli protesto</a></strong></div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/erdogan-dan-semra-guzel-aciklamasi-boyle-bir-sozde-milletvekilinin-parlamentomuzda-olmasi-bizim-icin-bir-kara-lekedir,1008878" target="_blank" rel="noopener">Erdoğan'dan Semra Güzel açıklaması: Böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir</a></strong></div>\n</div>\n</body>\n</html>