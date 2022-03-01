HDP milletvekillerinden Meclis bahçesinde Semra Güzel için dövizli protesto

PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. HDP Milletvekilleri, görüşme öncesi Meclis bahçesinde, "Semra Güzel Halkın İradesidir" dövizleriyle yürüdü.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırlamıştı. Hazırlanan rapor Genel Kurulda görüşülerek oylanacak. Semra Güzel adına HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç savunma yapacak. Savunmanın ardından rapor Genel Kurul üyelerinin oyuna sunulacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek. Görüşme öncesi HDP Milletvekilleri Meclis bahçesinde yürüyüş düzenledi.

"Semra Güzel Halkın İradesidir", "İrademe vekilime dokunma" dövizleri taşıyan milletvekilleri aynı dövizlerle yürüyüşün ardından Genel Kurul'a katıldı.

Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan oylamaya HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katılacak.