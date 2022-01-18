Erdoğan'dan Semra Güzel açıklaması: Böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Erdoğan, öldürülen bir PKK’lıyla 5 yıl önce çektirdiği fotoğrafı basına yansıyan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının "süratle" kaldırılması gerektiğini söylerken, "Böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, seçim yasası çalışmalarına ilişkin olarak yaklaşımlarının barajın yüzde 7'ye inmesi yönünde olduğunu söylerken, "Bunun dışında dar bölge, daraltılmış bölge yok" dedi. Erdoğan, çalışma için Millet İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de"Bu çalışma bizim için geçerlidir" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, seçim barajına ilişkin olarak yöneltilen bir soruya, "Artık kronolojide gelme süreci başladı. Biliyorsunuz, bizden Hayati Bey'in başkanlığında bir ekip, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Feti Bey'in başkanlığında bir ekip çalıştı. Bunun yanında Büyük Birlik Partisi kendi teklifini arkadaşlarımıza göndermişti. Ben, Hayati Bey'in Feti Bey'ler ile yaptığı çalışmanın taslak metnini aldım. Bu taslak metni, Devlet Bey ile de paylaştım. Devlet Bey de gerçekten bir nezaket göstermek suretiyle 'Bu çalışma bizim için geçerlidir' dedi. Orada bizim yaklaşımımız, barajın yüzde 7 olması yönünde. Onun dışında dar bölge, daraltılmış bölge vesaire bu tür şeylere girmiyoruz. Hazırlanan, üzerinde çalışılmış taslak metin konusunda bu hafta veya önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar bir araya gelecekler. Nihai şeklini verip ondan sonra işi bitireceğiz" yanıtını verdi.

"Cumhur İttifakı olarak biz bunların peşindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semra Güzel hakkında ve CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin demans tanısı konan Aysel Tuğluk'u cezaevinden tahliye edilmesi yönündeki açıklamasına ilişkin olarak yöneltilen bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Biz kendimizi muhalefete göre dizayn etmiyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak tavrımız belli. Sözde milletvekili bu kadınla alakalı ben açıklamamı yaptım. Devlet Bey de aynı şekilde yaptı. İYİ Parti de bununla ilgili galiba 'Gelirse bizim kanaatimiz budur' dedi. Bir defa böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir. Kesinlikle dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor. Çünkü orada bitmiyor. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargı yolu açılmış oluyor. Biz bu konunun özellikle takipçisi olacağız. Bunların dışında da şu anda hazır olan yaklaşık 15 fezleke var. Bunların da takibinde olacağız. Bunların da dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ve yargı yolunun açılmasının takipçisi olmaya mecburuz. Şu anda Cumhur İttifakı olarak biz bunların peşindeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz. Parlamentomuzun terörle anılmasını kesinlikle istemiyoruz."

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de