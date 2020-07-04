HDP'li Paylan'dan Bakan Selçuk'a: 7 patlama gerçekleşen bir şirketin, işçi çalıştırmasına nasıl izin veriyorsunuz?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a Hendek'teki patlamaya ilişkin verdiği soru önergesinde "Fabrikasında 13 yılda 7 patlama gerçekleşen bir şirketin, işçi çalıştırmasına nasıl izin veriyorsunuz?" diye sordu

Paylan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde “Fabrikasında 13 yılda 7 patlama gerçekleşen bir şirketin, işçi çalıştırmasına nasıl izin veriyorsunuz?” diye sordu.