HDP'li Paylan'dan Bakan Gül'e: Bir devlet memuru, LGBTİ+ vatandaşları hedef göstererek nefret suçu işleyebilir mi?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+’ları hedef alan açıklamasını Meclis’e taşıdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Paylan, “Diyanet İşleri Başkanı'nın sözleri; anayasamıza, yasalarımıza, ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı değil midir” dedi ve LGBTİ+ yurttaşlara yönelik nefret suçlarının nasıl engelleneceğini sordu.

Paylan’ın soru önergesinin tamamı şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanı; anayasamıza, yasalarımıza ve imzaladığımız uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde, LGBTİ+ yurttaşları hedef gösteren, nefret söylemi içeren ifadelerde bulunmuştur.

“Bu nedenle; İnsan Hakları Derneği, Ankara Barosu ve Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulundular. Buna karşılık, Cumhurbaşkanı, “Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur” diyerek, insan hakları örgütlerine ve Ankara Barosu’na “had bildirmeye” kalkmıştır.

“Siz ise Adalet Bakanı olarak, insan haklarını savunanları ve nefret suçunu kınayan söylemleri “faşizanlık”la itham eden bir açıklama yaptınız. Diyarbakır ve Ankara Baroları hakkında soruşturma başlattırdınız.”

1. Bir devlet memuru, LGBTİ+ vatandaşları hedef göstererek nefret suçu işleyebilir mi?

2. Diyanet İşleri Başkanı'nın sözleri; anayasamıza, yasalarımıza, ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı değil midir?

3. Nefret söylemine sahip çıkarak, LGBTİ+ yurttaşlara yönelik nefret suçlarını nasıl engelleyeceksiniz?

4. Türkiye'nin bir 'hukuk devleti' olduğunu hatırladığınız oluyor mu?

HDP'li Garo Paylan dün sosyal medyada TT olan #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır etiket çalışmasına da destek verdi. Paylan Twitter hesabındaki paylaşımında, “Lgbti’lere karşı her nefret söylemi, nefret suçlarına yol açmıştır. Diyanet işleri başkanı bir devlet memurudur. Ve nefret söylemi suçtur” dedi.

Ne olmuştu?

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları ve HIV pozitif kişileri hedef aldı. "İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor" diyen Erbaş, "Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" ifadesini kullandı. "Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın islami literatürdeki ismi 'zina' olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor" diyen Erbaş, "Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim" dedi.

Erbaş'ın sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu da yaptığı açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Ankara Barosu'nun eleştirilerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek baroyu kınadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Erbaş'a ilişkin açıklaması nedeniyle Ankara Barosu hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta Ankara Barosu'nunki olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'o hedef alan açıklamaların İslam ve devlete saldırı olduğunu söyledi.