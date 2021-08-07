HDP'li Ertuğrul Kürkçü paylaştı: Yangınlarda sorumluluğu belediyelere atan Erdoğan, İBB Başkanı'yken "Yanan alanlar Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda" demişti

T24 Haber Merkezi

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, geçen günlerde "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1998 yılında İBB Başkanı iken, "Yanan alanlar Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda" ifadelerini kullandığını gösteren gazete kupürünü paylaştı. Ayrıca Erdoğan'ın 1998 yılında Milliyet'te yaptığı açıklamada da, o dönemki orman yangınları için, "Bizim sorumluluk alanımızda değil" dediği görüldü.

Tartışma yaratan açıklamanın ardından HDP'li Ertuğrul Kürkçü, Erdoğan'ın 1998 yılında İBB Başkanı olduğu dönemde orman yangınları hakkındaki sözlerini Twitter hesabından paylaştı.

Kürkçü'nün 23 yıl önce paylaştığı gazete kupürüne göre, Erdoğan'ın "Yanan alanlar Orman Bakanlığı"nın sorumluluğunda" dediği görülüyor.

Milliyet'in 15 Eylül 1998 tarihli haberinde ise Erdoğan'ın o dönem İstanbul'da çıkan yangınlar için şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"Kaçak yapılaşmada 27 ilçe sorumluluk alanımızdadır. Bu yangınların olduğu alanlar, bizim sorumluluk alanımızda değil. Yanan alanlar daha ziyade belde ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğu olduğu alanlar. Yarın seçim olduğunu bilsem, benim sorumluluk alanımda gecekondu yapıldığını göreyim yıkarım."

Anayasa’nın 169. Maddesi’nde,'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir.' ifadeleri yer alıyor.

Orman Kanunu’nun 69. maddesinde de şöyle diyor:

"Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır.

Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınlarının söndürülmesine imkânlar ölçüsünde katkı sağlanır. Bu maksatla görevlendirilen personel hakkında 71'inci madde hükümleri uygulanır.

Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.”

Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanır.”