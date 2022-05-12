HDP'li Beştaş'tan Kaftancıoğlu yorumu: Yargının değil siyasal erkin verdiği bir karar

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 3 davadan verilen cezanın onanmasıyla ilgili “Yargının değil siyasal erkin verdiği bir karar” açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kararı, “siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi” şeklinde değerlendirdi.

Artı Gerçek’e konuşan Beştaş, "İktidar yapamadıklarını yargı yoluyla yapmaya çalışıyor. Partimize 4 Kasım tarihinden bu yana aralıksız bir şekilde davalar açılıyor. Ve hala birçok arkadaşımız cezaevinde rehin tutuluyor. Bu yaşanan durum da muhalefete yönelik rekabet yerine güç gösterileri ile yargıyı kadrolaştırmanın sonucunu gösteriyor. Bu karar yargının değil siyasal erkin verdiği bir karardır" ifadelerini kullandı.