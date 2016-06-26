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Politika

HDP, Kumluca'daki yangın görüntülerini "Lice'deki yangın" diyerek paylaştığı için özür diledi

"Türk ordusu büyük bir alana yayılan bir orman yangını çıkardı" ifadelerini kullanmıştı

Kumluca&#39;daki yangından bir fotoğraf

27 Haziran 2016 11:40

HDP, Antalya’nın Kumluca ilçesinde devam eden orman yangınını Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gösteren fotoğraflar yayımlamasıyla ilgili olara özür diledi. HDP’nin İngilizce resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kumluca ilçesinde devam eden orman yangınını, TSK'nın Lice’de çıkardığı iddia edilmişti.

Turistik ilçede çıkan orman yangınını fotoğraflarıyla Lice’de gibi gösteren mesajda, şöyle dendi: "Türk ordusu büyük bir alana yayılan bir orman yangını çıkardı ve Kürt bölgesindeki dağ köylerini yok etti." Akşam saatlerinde ise Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında HDP ve Dicle Haber Ajansı'nın servis ettiği tweet'leri ekran görüntüsüyle birlikte paylaşarak tepki gösterdi.

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