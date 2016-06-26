Lice'de 3 gün önce başlayan yangın sürüyor!

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki askeri operasyon devam ediyor. Binlerce askerin katıldığı operasyonda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. TSK, yaptığı açıklamayla Lice’de 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dağlık alanlardaki yangın ise giderek büyüyor. Diyarbakır’dan ilçeye gitmek isteyenlere de Valilik yasak getirdi. İlçeye gidişe izin verilmiyor.

39 köyde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başlayan geniş çaplı operasyon sürüyor. Binlerce askerin katıldığı operasyonda kırsalda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Alanda yoğun helikopter hareketliliği yaşanırken, bölgeden şiddetli patlama ve silah sesleri yükseliyor. Lice’de kırsal alanda 3 gün önce çıkan yangın yeniden şiddetlendi. Bölge ateş çemberine dönmüş durumda. Konuya ilişkin DİHA’ya konuşan Diyarbakır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü’nden bir yetkili, ekiplerinin bölgede hazır bulunduğunu, ancak askerlerin güvenlik gerekçesi ile yangına müdahale etmelerine izin vermediğini savundu.

Heyet Lice’ye alınmadı

Aralarında HDP Milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Nursel Aydoğan, DTK, DBP ve HDP yönetici ve üyelerinin de bulunduğu çok sayıda yurttaş operasyonların devam ettiği Lice’ye gitmek istedi. Mermer Karakolu önünde araçları durdurarak heyetin gidişine izin vermeyen polis ve jandarma özel harekat, ısrarcı oldukları takdirde gözaltı yapacaklarını söyledi.

"Lice'de sivil halkın can güvenliği tehdit altında!"

Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu

Lice'deki yangın böyle görüntülendi!