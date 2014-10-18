HDP: İmralı'da Öcalan'a sekretarya oluşturulmasını istiyoruz

Çözüm sürecinde rol alan “Âkil İnsanlar”ın bazıları yarın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, dün Meclis’te sürece ilişkin 3 temel taleplerinin olduğunu belirterek “Birincisi İmralı’da Öcalan’a sekretarya oluşturulması” dedi. Âkil İnsanlar’dan bir grubun da Davutoğlu’na, “Öcalan’la doğrudan görüşebilme” talebinde bulunması bekleniyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, çözüm sürecinde rol alan “Âkil İnsanlar Heyeti” ile yarın Dolmabahçe’de bir araya gelecek.

Âkillere yeni döneme ilişkin çözüm perspektifinin çerçevesi anlatılıp onların da görüş ve önerileri alınacak. Âkiller heyetinden bazı isimlerin hafta ortasında bir araya gelerek yarınki toplantıda hükümete iletilecek talepleri değerlendirdikleri belirtiliyor. Söz konusu talepler arasında “Âkiller arasından sürece ilişkin bir gözlem heyetinin oluşturulması, Abdullah Öcalan da dahil sürecin bütün aktörleriyle doğrudan görüşülebilmesi ve hükümet çevreleri başta olmak üzere sürece zarar veren sert söylemlerden vazgeçilmesi” konularının öne çıktığı belirtiliyor.

3. göz heyeti

Turan Yılmaz’ın Hürriyet’teki haberine göre, kulislerde, önümüzdeki günlerde ‘Akil İnsanlar’ arasından, sürecin önemli aşamalarından birini oluşturacağı belirtilen ve ‘Üçüncü Göz’ diye nitelenen izleme heyetinin de oluşturulacağı konuşuluyor. Akiller arasından belirlenecek isimlere dışarıdan bazı isimlerin de eklenmesiyle en fazla 10 kişiden oluşacağı belirtilen bu heyetin hükümet ve muhalefetin yanı sıra Abdullah Öcalan başta olmak üzere Kandil ve örgütün Avrupa ayağıyla da görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Akil İnsanlar’dan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Vatan Gazetesi Yazarı Hüseyin Yayman, “Çok kısa vadede olmasa da, orta ve uzun vadede ‘Üçüncü Göz’ diye de nitelenen moderatör görevi üstlenecek bir hakem heyetinin oluşturulması ve bu heyetin devlete ve örgüte ev ödevlerini hatırlatmasının, bu konuda inisiyatif almasının önemli olduğunu düşünüyorum. ‘Üçüncü Göz’ sürecin izlenmesi ve yeniden yapılandırılması anlamında çok işlevsel bir rol üstlenebilir” dedi.

3 temel talep

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani de dün Meclis’te sohbet ettiği gazetecilere, sürece ilişkin 3 temel taleplerinin olduğunu belirterek “Birincisi İmralı’da Öcalan’a sekretarya oluşturulması, Türkiye’nin vicdanını temsil edecek isimlerden bir gözlem heyetinin oluşturulması ve daha önce ilan ettiğimiz sürece ilişkin komisyonların kurulması, ancak bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. O zaman hükümet sokağına sahip çıkmış olacak, onun dışında güvenlikçi yaklaşımlar sokağı sakinleştirmeyecektir” dedi.

Aynı isimler

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki bilgilendirme toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise toplantıyla ilgili şunları söyledi: “Akil adamlar genel anlamda, prensip olarak aynı isimlerden oluşuyor. Bazı isimler bulundukları konumlar nedeniyle çağırılmıştır. O pozisyonları değiştiği için isim değişikliği olabilir. Bazı Akil İnsanlar bizim haberimiz olmadan bir araya geldiler. Böyle bir sorumluluk göstermelerinden memnun oldum. Dinleyeceğim, çözüm önerilerimizi anlatacağım.”

Onlar yok

Çözüm sürecinin ilk döneminde görev alan ve çalışmalarının sonunda hazırladıkları raporu hükümete ileten Akil İnsanlar heyetinden Baskın Oran, hükümete yönelik tepkisi nedeniyle yarınki toplantıya katılmayacağını belirtti. Murat Belge de heyetten daha önce ayrılmıştı. Yücel Seyman ise o tarihte yurtdışında bulunması nedeniyle toplantıya katılamayacak. Lami Özgen, Kadir İnanır, Hüseyin Yayman, Ahmet Faruk Ünsal, Mehmet Emin Ekmen, Vedat Bilgin, Oral Çalışlar, Tarhan Erdem, Can Paker, “Çağrı aldık, katılacağız” derken, Gülen Cemaati’nden Cemal Uşak, “Beni çağırmadılar, bir davet almadım” dedi. Lale Mansur ise “Şu anda yorgan döşek yatıyorum, iyileşirsem gidebilirim” diye konuştu.