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Kürşat Bumin, Akil İnsanlar Heyeti'ne katılmıyor: Bu ortamda akil olunmaz

Baskın Oran'dan sonra Akil İnsanlar Heyeti'nde bulunan Kürşat Bumin da, Başbakan Davutoğlu'nun davetine katılmayacağını açıkladı

17 Ekim 2014 19:59

Kobanê eylemlerine karşı hükümetin tutumu, Akil İnsanlar Heyeti'nde firelere neden oluyor. Baskın Oran'dan sonra şimdi de Kürşat Bumin, "Bu ortamda akil olunmaz" diyerek, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davetine katılmayacağını açıkladı.


Bahadır Özgür'ün radikal.com.tr'deki haberine göre, çözüm süreci çerçevesinde hükümetin girişimiyle oluşturulan 'Akil İnsanlar Heyeti', son dönemdeki gelişmeler üzerine fire vermeye devam ediyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Akil İnsanlar Heyeti ile tanışmak amacıyla, heyettekilere bir davetiye gönderdi. Pazar günü hem tanışma hem de yeni döneme dair fikir alışverişinde bulunulacak. 

Ancak Akil İnsanlar Heyeti'nde son günlerdeki gelişmeler nedeniyle "ortak bir tavır" söz konusu değil. Daha önce heyetten ayrıldığını açıklayan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Baskın Oran, " PKK ile IŞİD'i aynı kefeye koyan hükümetin akiller toplantısına katılarak Kürtlerin daha fazla oyalanmasına alet olmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Baskın Oran'ın ardından gazeteci-yazar Kürşat Bumin de son günlerdeki gelişmeler ve buna karşı hükümetin tutumu karşısında bu toplantıya katılmayacağını bildirdi. Bumin, "Bu ortamda akıl olunmaz" dedi.

Akil İnsanlar Heyeti, 2013 yılında çözüm süreci ve Kürt açılımı çerçevesinde kamuoyuna atılacak adımları anlatmak, kamuoyunun da nabzını tutmak amacıyla oluşturuldu. 63 kişiden oluşan heyet, 7 bölge için ayrı gruplar kurarak çalışma yürüttü. Bu çalışmaların sonucunu içeren bir raporu da son olarak hükümete sundu.

Son günlerde Kobanê eylemleri nedeniyle çözüm sürecinin riske girdiğini düşünen bir Akil İnsanlar Heyeti içindeki bir grup, kendi aralarında geçen hafta bir toplantı yaptı. Can Paker'in çağrısı ile 24 kişi süreci değerlendirdi.

Akil İnsanlar Heyeti'ndeki bir anlam yaşanan bu bölünmede, son dönemdeki Kobanê eylemleri ile hükümetin buna karşı tavrının etkili olduğu belirtiliyor.

 

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