T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP heyeti, Kandil ziyaretini iptal etti

Pervin Buldan, hükümetle görüşmeden Kandil ile bir araya gelmeyi uygun bulmadıklarını belirtirken, heyete Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyesi Ceylan Bağrıyanık da dahil oldu

06 Aralık 2014 17:07

HDP İmralı heyetinin bir süredir beklenen Kandil ziyareti iptal edilirken, heyete Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyesi Ceylan Bağrıyanık da dahil edildi.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın müzakere taslağını hükümetle değerlendirdikten sonra Kandil’e gitmeyi planladıklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile hafta başında görüşme yapmayı beklediklerini söyleyen HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, hükümetle görüşmeden Kandil ile bir araya gelmeyi uygun bulmadıklarını belirtti. Buldan, “Bizim müzakere taslağına hükümetin nasıl yaklaştığını bilmemiz lazım. Kandil ile görüşme tarihimiz hükümete bağlı” dedi. Öcalan’ın sunduğu müzakere taslağına ilişkin hükümetin bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Buldan, “Bizde süreç devam edecek algısı var. Hükümet bir değerlendirme yapıp kararını vermeli” diye konuştu. 
 

‘Yasalar çıkmalı’ 

Habertürk gazetesinin haberine göre, hükümetin, öncelikle hasta tutsaklara ilişkin bir düzenleme yapmasını ve çözüm süreci içinde belli yasaların çıkartılmasını isteyen Buldan, “Meclis kapanacak, az bir süre kaldı. Hangi yasalar çıkacak bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela 1,5 ay içinde hasta tutsaklara ilişkin bir yasa çıkacağı bilgisi var bizde. Yasalar çıkmadan tek bir adım atılamaz” dedi. Bu arada HDP’nin genişletilmiş İmralı heyetine, Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyesi Ceylan Bağrıyanık'ın da dahil olduğu öğrenildi. Bağrıyanık, İmralı’ya ilk ziyarette heyete eklenecek. Heyette HDP Milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Balukun, Hatip Dicle bulunuyordu.

ETİKETLER

hdppervin buldanimralı heyeti

İlgili Haberler

Mehmet Ali Şahin: Amerika Kandil'le görüşüp bazı taahhütlerde bulunmuş olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 'ABD'nin süreci izleyecek üçüncü göz teklifinin Öcalan'ı devre dışı bırakmak için önerilmiş olabileceğini' ileri sürdü

Yalçın Akdoğan: Kandil yeniden 2013 Nevruz çizgisine dönmeli

Başbakan Yardımcısı Akdoğan, çözüm sürecinde ağırlık verilecek iki noktayı açıkladı

İmralı heyeti, Hatip Dicle’yle beraber Öcalan’la görüştü

HDP'nin pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladığı ziyaret bugün gerçekleşti

Leyla Zana da İmralı heyetine giriyor

Abdullah Öcalan'ın 'Bir dahaki görüşmeye Leyla Zana da mutlaka gelsin' sözlerinin ardından Zana da görüşmelere katılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24