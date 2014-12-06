HDP heyeti, Kandil ziyaretini iptal etti

HDP İmralı heyetinin bir süredir beklenen Kandil ziyareti iptal edilirken, heyete Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyesi Ceylan Bağrıyanık da dahil edildi.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın müzakere taslağını hükümetle değerlendirdikten sonra Kandil’e gitmeyi planladıklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile hafta başında görüşme yapmayı beklediklerini söyleyen HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, hükümetle görüşmeden Kandil ile bir araya gelmeyi uygun bulmadıklarını belirtti. Buldan, “Bizim müzakere taslağına hükümetin nasıl yaklaştığını bilmemiz lazım. Kandil ile görüşme tarihimiz hükümete bağlı” dedi. Öcalan’ın sunduğu müzakere taslağına ilişkin hükümetin bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Buldan, “Bizde süreç devam edecek algısı var. Hükümet bir değerlendirme yapıp kararını vermeli” diye konuştu.



‘Yasalar çıkmalı’

Habertürk gazetesinin haberine göre, hükümetin, öncelikle hasta tutsaklara ilişkin bir düzenleme yapmasını ve çözüm süreci içinde belli yasaların çıkartılmasını isteyen Buldan, “Meclis kapanacak, az bir süre kaldı. Hangi yasalar çıkacak bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela 1,5 ay içinde hasta tutsaklara ilişkin bir yasa çıkacağı bilgisi var bizde. Yasalar çıkmadan tek bir adım atılamaz” dedi. Bu arada HDP’nin genişletilmiş İmralı heyetine, Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyesi Ceylan Bağrıyanık'ın da dahil olduğu öğrenildi. Bağrıyanık, İmralı’ya ilk ziyarette heyete eklenecek. Heyette HDP Milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Balukun, Hatip Dicle bulunuyordu.