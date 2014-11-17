Mehmet Ali Şahin: Amerika Kandil'le görüşüp bazı taahhütlerde bulunmuş olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 6-7 Ekim Kobanê olayları sonrası kesintiye uğrayan ve bugün HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan arasındaki görüşmeyle yeniden başlayan çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Amerika'nın Kandil ile görüşüp bazı taahhütlerde bulunmuş olabileceğini" söyleyen Şahin, "ABD, Kürtlerin hamisi benim izlenimi vermeye çalışıyor" dedi. Şahin, süreci izleyecek üçüncü göz teklifinin de Öcalan'ı devre dışı bırakmak için önerilmiş olabileceğini söyledi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Şahin, Başbakan'ın danışmanı Etyen Mahçupyan'ın "İslami kesimin en az yarısı yolsuzlukların olduğunu düşünüyor ve bundan hoşlanmıyor, bundan rahatsız. Bu, AK Parti'ye yakışmıyor diyor" yorumuna ilişkin "Sayın Mahçupyan'ın değerlendirmesinin genel olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hala yolsuzluk ile ilgili birtakım rahatsız edici durumların devam ettiğini biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin ancak geçmişe kıyasla Türkiye'de yolsuzluk ile mücadelede başarı yakalandığını söyledi, Davutoğlu'nun genel başkanlığa seçildiği kongrede yolsuzluk ile mücadeleyi en önemli hedefler arasında göstermesinin altını çizdi.

Şahin, "Bilinen somutlaşmış bir yolsuzluk iddiası varsa mutlaka üzerine gidilmeli" ifadesini kullandı.

Şahin, bu noktada 4 Bakan ile ilgili dosya kapatıldı iddia ve tepkilerine de yanıt verdi.

Mehmet Ali Şahin, "Yakınları ile ilgili iddialar yine yargıda devam ediyor. Yargının ve savcının nasıl karar vereceği bizim talimatımız ile gerçekleşecek birşey değil ki. Dolayısıyla verilen kararlar beğenilmiyorsa itiraz edilebilir" şeklinde konuştu.

Şahin Meclis'te Soruşturma Komisyonu'nun da çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı, "Kim hata yaptıysa gerekli cezayı görmeli" dedi.

"Hata yapanın yanına kar kalmamalıdır" diyen Şahin, "Ak ismini gelişigüzel vermedik. Ak ismi önemlidir beyazdır. Beyaz lekeyi gösterir. O nedenle AKP'de siyaset yapanların bizim kuruluş felsfemiz olan misyşonumuza uygun hareket etmeli. Etmiyorsa mutlaka bunlarla ilgili en ciddi tedbirleri bizim almamız gerekir" diye konuştu.

Şahin canlı yayında seçim tarihinin öne alınması ve üç dönem kuralı ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

"Seçim tarihi için erkene almayı gerektiren bir gerekçe yok" diyen Şahin, 7 Haziran'ı işaret etti, üç dönem kuralından geri adım atılmayacağının da mesajını verdi.