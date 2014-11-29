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İmralı heyeti, Hatip Dicle’yle beraber Öcalan’la görüştü

HDP'nin pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladığı ziyaret bugün gerçekleşti

29 Kasım 2014 19:15

HDP'den yapılan açıklamada İmralı heyeti ve Hatip Dicle'nin Öcalan ile bugün 4 saat görüştüğü belirtildi.

HDP'nin pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladığı ziyaret bugün gerçekleşti. HDP'den yapılan açıklamada "İmralı heyeti ve Hatip Dicle İmralı'da Öcalan ile 4 saat görüştü" denildi.  Açıklama ile adaya gideceği öne sürülen Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nden (DÖKH) Ceylan Bağrıyanık'ın ise adaya gidemediği ortaya çıktı.

HDP İmralı heyetinde HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken'in yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bulunuyordu.

 

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