Leyla Zana da İmralı heyetine giriyor

İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapan HDP heyetine, Hatip Dicle'nin ardından Leyla Zana da giriyor. Zana heyette Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, ulusal konferans ve diğer kesimlerle görüşmek için devrede olacak.

Kobanê olayları ile verilen aranın ardından Halkların Demokratik Partisi heyeti cumartesi günü İmralı adasında Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Bu görüşmede Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken'den oluşan HDP heyetine Hatip Dicle'nin de katılımıyla heyet genişledi. Görüşmede Öcalan, Hükümet ile yaptığı temaslar konusunda bilgi verdi. Kamuoyuna da iletilmek üzere müzakereye geçiş konusunda uzlaşmaya varıldığı ancak hükümetin yasal güvence vermesi gerektiği mesajlarını verdi.

Öcalan: Zana mutlaka gelsin

Gonca Şenay’ın Al Jazeera’deki haberine göre, görüşmede Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna yansımayan önemli bir vurgusu daha oldu. Öcalan, heyete "Bir dahaki görüşmeye Leyla Zana da mutlaka gelsin" dedi. Bu sözlerle birlikte Leyla Zana'nın da heyete özellikle, "Ulusal Kürt Konferansı, çeşitli bölgelerdeki Kürtlerin birliğinin sağlanması ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile ilişkiler" başlıklarını kapsayacak şekilde dahil edilmesi gündeme geldi. Zana, daha önce Sırrı Süreyya Önder ile birlikte İmralı'da iki defa Abdullah Öcalan ile görüşmüş, bu görüşmelerin ardından da Kuzey Irak'ta hem Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani hem de bölgedeki diğer Kürt grupların yanısıra Kandil'de de KCK yöneticileri ile bir araya gelmişti.

Öcalan ile görüşme sonrasında HDP heyeti bu mesajı hızla Leyla Zana'ya iletti. Al Jazeera'nin edindiği bilgilere göre Leyla Zana, HDP heyetinin bundan sonra yapacağı tüm görüşmelere katılmayacak, ancak düzenli aralıklarla Abdullah Öcalan ile görüşecek, Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve bölgedeki diğer siyasi partiler ve Kandil ile teması yürütecek, Öcalan'ın mesajlarının bu gruplara iletilmesi konusunda tüm gruplar arasında düzenli olarak çalışmalar yürütecek.

Ulusal konferans vurgusu

Leyla Zana, daha önce İmralı ve Kuzey Irak'ta yaptığı temaslarda özellikle uzun süredir çeşitli sebeplerle ertelenen "Ulusal Kürt Konferansı"nın toplanması konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerinde çalıştı. Daha önce konferansın toplanması konusunda bir tarih belirlenmesi için çalışan Zana, IŞİD'in bölgedeki ilerleyişinin ardından, konferansın toplanmasında bir sıkıntı olabileceğini ancak fikir birliğinin de önemli olduğuna vurgu yapmıştı.

Leyla Zana'nın iki hafta sonra 13-14 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan İmralı görüşmesine katılması bekleniyor.

Zana daha önce gitti

Leyla Zana daha önce iki kez hükümetin verdiği izinle İmralı'ya gitmişti. Zana daha çözüm süreci başlamadan, 30 Haziran 2012'de dönemin Başbakanı Erdoğan ile özel bir görüşme yapmış, görüşme sonrasında bu sorunu çözecek iki isim var. 'Biri Tayyip Erdoğan, biri Öcalan' mesajını vermişti. Zana yaptığı Erdoğan vurgusu nedeniyle Kürt tarafından o dönem eleştiriler almıştı.

Kaynak: Al Jazeera