T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP heyeti İmralı'ya gitti

Baluken ve Bağrıyanık Kandil’e giderek KCK yetkilileriyle, Buldan ve Önder de Başbakan Yardımcısı Akdoğan’la görüşmüştü

14 Mart 2015 13:51

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ile Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Hatip Dicle ve Ceylan Bağrıyanık’tan oluşan heyet, Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

Hafta içinde de HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve Ceylan Bağrıyanık Kandil’e giderek KCK yetkilileriyle, HDP Grup Başkanvekili Buldan ve Önder de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’la görüşmüştü.

ETİKETLER

hdpheyetimralıpkkabdullah öcalankckkandilsırrı süreyya önderceylan bağrıyanıkhatip dicleidris balukensırrı süreyya önderhaber

İlgili Haberler

HDP heyeti Kandil'e gitti

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis’te görüşmüştü.

HDP: Hükümetle görüşmede İzleme Heyeti için isimler gündeme gelmedi

'Heyetimiz görüşmede, İzleme Heyeti’nin bir an önce oluşturulması gerektiği görüşünü ve önerisini hükümet tarafına iletmiştir'

Demirtaş: İzleme Heyeti için hükümet ile mutabakata varıldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti ile ilgili konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24