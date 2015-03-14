HDP heyeti İmralı'ya gitti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ile Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Hatip Dicle ve Ceylan Bağrıyanık’tan oluşan heyet, Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

Hafta içinde de HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve Ceylan Bağrıyanık Kandil’e giderek KCK yetkilileriyle, HDP Grup Başkanvekili Buldan ve Önder de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’la görüşmüştü.