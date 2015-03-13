HDP: Hükümetle görüşmede İzleme Heyeti için isimler gündeme gelmedi

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in dün yaptıkları görüşmeye ilişkin HDP’den yapılan açıklamada “Heyetimizin dün hükümet temsilcileriyle yaptığı görüşmede, basında iddia edildiği gibi isimler gündeme gelmemiştir” denildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Grup Başkanvekilimiz Sayın Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder’den oluşan Heyetimiz çözüm sürecine yönelik yürütülen temaslar kapsamında dün akşam Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan ile TBMM’de bir görüşme gerçekleştirmiştir.

“Heyetimiz görüşmede, İzleme Heyeti’nin bir an önce oluşturulması gerektiği görüşünü ve önerisini hükümet tarafına iletmiştir.

“Ancak görüşmede, basında iddia edildiği gibi isimler gündeme gelmemiştir.”

HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le birlikte Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’la dün Meclis’te görüşmüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, 16 kişilik izleme kurulunun İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada bahsedilen isimlerin gerçek olmadığını belirtti.