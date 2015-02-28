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Politika

Yalçın Akdoğan bugün HDP heyeti ile görüşecek

Hükümet ve HDP arasında iki haftalık aradan sonra İstanbul Dolmabahçe'deki Başkabanlık Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirilecek

28 Şubat 2015 00:20

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP heyeti ile bugün bir görüşeceğini açıkladı. 

Hükümet ile HDP arasında çözüm sürecinin gidişatıyla ilgili karşılıklı suçlamaların geldiği bir dönemde sürecin koordinatörü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan yeni görüşme açıklaması geldi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Akdoğan, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) heyeti ile 28 Şubat Cumartesi günü Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde görüşeceklerini yazdı. 

Meclis'teki iç güvenlik paketi tartışmaları nedeniyle hükümet ile HDP arasında temasların kesildiği bir dönemde sürecin son somut gelişmesi, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ceylan Bağrıyanık'ın üç gün önce Kandil'e gitmesi omuştu.  
Başbakan Yardımcısı Akdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada "HDP'yi eleştirmiş ve top bir süredir HDP’nin sahasında. HDP 4 Şubat’tan beri top çeviriyor. Kandil’de topu patlatmaya çalışıyor." demişti. 

 HDP Eşbaşkanı Demirtaş ise, PKK lideri Öcalan’ın çözüm için önerdiği ve üzerinde uzlaşma sağlanan 10 maddelik taslağı hükümetin değiştirmek istediğini söylemiş ve sürecin 'krizde' olduğu yorumunu yapmıştı.  

HDP ile Akdoğan arasındaki son görüşme 11 Şubat'ta gerçekleşmiş, görüşmede iç güvenlik paketi ve çözüm sürecinde müzakere aşamasına geçilmesi ele alınmıştı. 

 

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