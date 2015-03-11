Akdoğan: Nevruzda silahı demokrasi ateşinde yakacağız

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Başbakanlık'taki toplantı öncesi çözüm sürecine ilişkin mesaj verdi: Nevruz'da silahı, çatışmayı demokrasi ateşinde yakacağız. Akdoğan, çözüm sürecinin sahibinin AK Parti olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Doğu Anadolu Bölgesi oda ve borsa başkanlarına hitap etti. Çözüm Süreci Kurulu öncesine denk gelen toplantıda Akdoğan süreçle ilgili mesajlar verdi. Akdoğan, Nevruz'un çözüm sürecinde bir "kilometre taşı" olacağını söyledi:

"Demokrasi varsa silah yoktur. Nevruz önemli bir kilometre taşı olacaktır. Nevruz, bu süreçte önemli bir kilometre taşı olacaktır diye düşünüyorum. Nevruz'da, inşallah tüm çatışmayı, şiddeti, silahı demokrasi ateşinde yakacağız ve hep birlikte demokrasi ateşinin üzerinden atlayacağız. 44 bin insanın hayatını kaybettiği bu sorunu çözmek zorundayız. STK’lar sürecin önemli bir paydaşıdır. Hiçbir sorunu tartışmaktan çekinmemeliyiz, en aykırı görüşler bile demokrasilerde konuşulabilir. Çözüm sürecinde milletten kaçırılan hiçbir şey yoktur. Köklü adımlar zaten meclis iradesiyle hayata geçirilebilir yani Meclis'ten de bir şey kaçırılamaz,. Herkes müsterih olmalıdır."

Akdoğan çözüm sürecinde yeni Anayasa'nın bir zemin oluşturacağını söyledi. Akdoğan, çözüm sürecinin sahibinin AKP olduğunu savundu:

"Bu süreci siyasi polemiklere boğmadan götürmek zorundayız. Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız diyoruz. Sorunlardır herkesin kaybetmesine neden olan. Türkiyede etnik temelde bir çatışma olmamıştır. Geçmişte yaşanan sorumlar toplumsal birliğimizi sarsamamıştır, bu önemli bir zenginliktir. Bunu pekiştirmek zorundayız. Bu sürecin sahibi AK Parti iktidarıdır, diğer partilerin ne olduğundan daha önemli olan AK Parti'nin ne kadar güçlü varolduğudur."

Çözüm süreci kurulu toplanıyor

Akdoğan bu açıklamanın ardından Başbakanlık'da yapılacak çözüm süreci kurulu toplantısına katıldı.

Hükümet ve HDP heyetinin açıklama yaptığı Dolmabahçe görüşmesi sonrasında iki taraf arasında bir görüşme olmadı. Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silahları bırakma çağrısı yapmasının ardından çözüm sürecinde gelinen kritik aşama çözüm süreci kurulu toplantısında ele alınacak.

Gündemde HDP heyetinin izleme heyeti ve sekretaryanın da katılımıyla İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve Öcalan’ın Nevruz’da yapacağı çağrının yönteminin belirlenmesi de var. HDP heyeti Öcalan’ın bu çağrıyı görüntülü yapmasını istiyor, hükümetten ise bu konuda henüz net bir yanıt gelmedi.

Hükümet gelinen bu son noktayı ve bundan sonra atılacak adımları da yine çözüm süreci kurulunda değerlendirecek. Toplantıya Yalçın Akdoğan dışındaki Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Bülent Arınç da katılacak.

Milletvekili aday adaylığını geri çekmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na geri dönen Hakan Fidan da toplantıya katılacak isimler arasında yer alıyor.