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HDP heyeti Kandil'e gitti

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis’te görüşmüştü.

13 Mart 2015 13:05

rın Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili İdris Baluken ve Kongreye Jınen Azad- Özgür Kadın Kongresi (KJA) üyesi Ceylan Bağrıyanık, KCK yetkilileri görüşmek üzere Kandil’e gitti.

İmralı Heyetinden Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Özgür Kadın Kongresi’nden (KJA) Ceylan Bağrıyanık çözüm süreciyle ilgili olarak yürütülen temaslar kapsamında 23 Şubat 2015 tarihinde Kandil’e gitmişti.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis’te görüşmüştü.

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