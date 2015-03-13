İmralı'ya gidecek 16 kişilik heyete hükümetten yalanlama: İsim listesi külliyen uydurma

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, çözüm sürecine ilişkin “16 kişilik izleme heyeti kurulduğu belirtilerek yayımlanan isim listesinin külliyen yalan ve uydurma” olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Akdoğan, çözüm sürecine ilişkin izleme heyetinde yer alan isimlerin belirlendiğiyle ilgili açıklama yaptı.

Akdoğan ile HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis’te bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, 16 kişilik izleme heyeti oluşturulduğunu, HDP’lilerin bu heyetle birlikte İmralı’ya gideceğini söyledi.

Akdoğan’dan açıklama

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Twitter hesabından izleme heyetinde yer alan isimlerin belirlendiğiyle ilgili açıklama yaptı.

Akdoğan Twitter hesabında şunları yazdı:

“Bazı basın organlarında 16 kişilik izleme heyeti kurulduğu belirtilerek isim listeleri yayınlanmaktadır. Bunlar külliyen yalan ve uydurmadır. Meclis’te gerçekleşen sıradan bir görüşmeye atfen spekülasyonlara yol açacak açıklamalar yapılması, sürecin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.”