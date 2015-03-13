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İzleme komitesi hazır: İmralı’ya gidecek 16 kişilik heyet belli oldu

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Meclis'te HDP'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştü

13 Mart 2015 09:07

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Meclis'te HDP'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştü. Buldan, görüşme sonrası 16 kişilik bir izleme heyetinin oluşturulduğunu açıkladı. 

Buldan, bunun rutin görüşmelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Başbakan Yardımcısı Akdoğan ile görüştük. Tabii izleme kuruluyla ilgili görüşlerimizi belirttik. Ama onların İmralı adasına ne zaman gideceği henüz netleşmedi. Haftasonu biz gidiyoruz, bunu netleştirdik" dedi.

Pervin Buldan, görüşme sonrası 16 kişilik bir izleme heyetinin oluşturulduğunu açıkladı.

Buldan, "Heyet, bölge başkanları ve akil insanlardan oluşacak. Heyet, bir sonraki İmralı görüşmesine katılacak. Görüşmeye Sırrı Süreyya Önder ile katıldık" diye konuştu.

İzleme Heyeti'nde olacak 16 kişiden 7'si Akil İnsanlar Heyeti'nin bölge başkanlarından olacak, ancak geriye kalan 9 kişinin kim olacağı henüz açıklanmadı. 



Akdoğan'dan isim listelerine yalanlama

 

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Twitter 'dan yaptığı açıklama "Basında yer alan 16 kişilik heyete ilişkin isim listeleri külliyen yalan ve uydurmadır. Görüşmeye atfen yapılan açıklamalar sürecin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı. 

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