T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: İzleme Heyeti için hükümet ile mutabakata varıldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti ile ilgili konuştu

13 Mart 2015 16:46

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti ile ilgili, "Hükümet ile mutabakata varıldı. İsimler henüz belirlenmemiştir" dedi.

HDP’li Pervin Buldan, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptığı görüşme sonrası İmralı’ya gidecek 16 kişilik heyetin belirlendiğini açıklamış, bu açıklamadan saatler sonra Akdoğan’dan açıklama gelmişti. Yalçın Akdoğan “Bunlar külliyen yalan ve uydurmadır” demişti.

 

Öte yandan, İmralı Heyeti'nden HDP'li İdris Baluken ile Ceylan Bağrıyanık  bugün temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gitti.

ETİKETLER

selahattin demirtaşhdpizleme heyetihükümetçözüm süreci

İlgili Haberler

Çözüm sürecinde ilk üç adım ne?

Abdülkadir Selvi: Bu süreçte Kandil’in kuzu kuzu silah bırakacağını kimse beklemesin

Yeniden MİT Müsteşarlığı’na atanan Hakan Fidan'ın ilk mesaisi çözüm süreci

AKP'den aday adaylığının geri çeken ve ardından yeniden MİT Müsteşarlığı'na atanan Hakan Fidan çözüm süreci toplantısına katıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24