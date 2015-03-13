Demirtaş: İzleme Heyeti için hükümet ile mutabakata varıldı

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti ile ilgili, "Hükümet ile mutabakata varıldı. İsimler henüz belirlenmemiştir" dedi.

HDP’li Pervin Buldan, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptığı görüşme sonrası İmralı’ya gidecek 16 kişilik heyetin belirlendiğini açıklamış, bu açıklamadan saatler sonra Akdoğan’dan açıklama gelmişti. Yalçın Akdoğan “Bunlar külliyen yalan ve uydurmadır” demişti.

Öte yandan, İmralı Heyeti'nden HDP'li İdris Baluken ile Ceylan Bağrıyanık bugün temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gitti.