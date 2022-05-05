HDP Genel Merkezi önünde arbede: 6 gözaltı

HDP Genel Merkezi önündeki açıklamanın ardından çıkan arbedede, 6 kişi gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, milletvekillerinin katılımıyla, partinin genel merkezini çeviren polislere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM), Kadın Meclisi üyeleri ve bileşen partilerin temsilcileri de katıldı.

“HDP Genel Merkezi önünden işkence yapılarak gözaltına alındık. AKP’yi yeneceğiz”

HDP önünde yapılan basın açıklamasının ardından parti önünde ikinci kez gerginlik yaşandı. Polis, “HDP halktır, halk burada” sloganı atan partilere müdahale etti. Çıkan arbedede birçok HDP’li gözaltına alınırken polis, HDP binasının bulunduğu Büklüm Caddesi boyunca yolu kapattı. HDP'li Veli Saçılık da Twitter hesabından açıklama yaparak, "HDP Genel Merkezi önünden işkence yapılarak gözaltına alındık. AKP’yi yeneceğiz" dedi.

Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ünün isimleri şöyle: Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan ve Nazım Karakurt.

TIKLAYIN - HDP’den "siyah çelenk" açıklaması: Polis 3 provokatörü korudu

TIKLAYIN - HDP milletvekili Başaran'a tehdit: "Seni çivilerim valla"