HDP’den "siyah çelenk" açıklaması: Polis 3 provokatörü korudu

HDP önünde yapılan basın açıklamasının ardından parti önünde ikinci kez gerginlik yaşandı. Veli Saçılık, "HDP Genel Merkezi önünden işkence yapılarak gözaltına alındık" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, milletvekillerinin katılımıyla, partinin genel merkezini ablukaya alan polislere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM), Kadın Meclisi üyeleri ve bileşen partilerin temsilcileri de katıldı.

"Provokasyonu üst aşamaya taşımak istediler"

Açıklamayı yapan Günay, “Bugün tekrar partimize yönelik bir provokasyonla karşı karşıyayız. Hepiniz bu süreci sabah takip ettiniz, aslında uzun süredir partimize yönelik provokasyon girişimleri oluyor. Bunu daha önce Diyarbakır'da Van’da denediler, hiç bir yerde başarıya ulaşamadılar. Artık provokasyonunu bir üst aşamaya çıkararak genel merkezimiz önüne gelerek suç işleri bakanlığının emrindeki, kontrolündeki polisler bir provokasyon girişiminde bulundular. Daha önce böyle bir provokasyonla Deniz Poyraz yoldaşımızın katledildiği süreci ördüler” dedi.

Günay, “Hiçbiri ‘hak arıyoruz’, ‘aileyiz’ demesin. Hepsi tamamıyla suç işleri bakanlığının, AKP iktidarının, partimizin siyasi faaliyetlerini engellemeye yönelik provokasyon girişimleridir” ifadelerini kullandı. HDP İzmir İl Binası’nda katledilen Deniz Poyraz’ı hatırlatan Günay, “Deniz Poyraz katledildiği gün onu korumayan, parti binamızı korumayan polis, bugün 3 provokatörü koruyarak partimize yönelik saldırıda bulundu. Çalışanlarımızı darp etmiş, arkadaşlarımızı yaralamışlardır” dedi.

"Suç işleri bakanlığının emrindeki polisler tutuklansın"

Günay, devamında şunları söyledi:

“Yetmemiş aynı utanmaz ne olduğu belli olmayan katil tipli polisler, suç işleri bakanlığının emrindeki polisler, Ankara'nın göbeğinde parti genel merkezimizin önünde kadın meclisi sözcümüz ve Batman Milletvekilimizi utanmadan sıkılmadan mafya liderlerinden aldıkları güçle tehdit etmiştir. Bu aslında iktidarın kadına olan tahammülsüzlüğü, partimize yönelik olan tahammülsüzlüğüdür. Buradan soruyoruz, kendisini polis olarak tanıtan bu katil zanlısı kimdir? Bir an önce görevden alınmalı ve derhal tutuklanmalıdır.

Buradan ‘seni çivileyeceğiz’ diyerek bir milletvekilini tehdit etme hakkını ve haddini nereden buluyor? Biz bunu nereden bulduğunu biliyoruz. Çünkü balık baştan kokar. Bu suç işleri bakanı, mafyalarla, katillerle, suçlularla fotoğraf verirken emrinin altındakiler her türlü suç işleme hakkını ve haddini veriyor.”

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İkinci gerginlik

HDP önünde yapılan basın açıklamasının ardından parti önünde ikinci kez gerginlik yaşandı. Polis, ‘HDP halktır, halk burada’ sloganı atan partilere müdahale etti. Çıkan arbedede birçok HDP’li gözaltına alınırken polis, HDP binasının bulunduğu Büklüm Caddesi boyunca yolu kapattı. HDP MYK üyesi Veli Saçılık da Twitter hesabından açıklama yaparak, "HDP Genel Merkezi önünden işkence yapılarak gözaltına alındık. AKP’yi yeneceğiz" dedi.