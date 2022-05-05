Polisten HDP milletvekili Başaran'a tehdit: "Seni çivilerim valla"

Ankara'da HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakmak isteyen kişilere parti görevlileri izin vermedi, gerginlik çıktı.



Gerginlik sırasında kabalık içinden bir polis , HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ı "Kes sesini, çivilerim seni valla" sözleriyle tehdit etti.



HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Polisin yönlendirmesiyle ve koruması altında partimizin önünde büyük bir provokasyona kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. HDP’nin mücadelesi dün olduğu gibi bugün de hiç bir provokasyon ve engel tanımadan sürüyor, sürecektir" denildi.



