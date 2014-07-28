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Politika

HDP Eş Genel Başkanı: Yüksekdağ: Şanlıurfa'daki 3 askerin katili kim?

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Ceylanpınar Sınır Kapısı'nda kimyasal silahların gittiğini ve çetelerin cirit attığını söyledi

28 Temmuz 2014 01:59

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinin adayına destek için çalışmalarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Figen YüksekdağCeylanpınar'da şehit edilen 3 askerle ilgili açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinin adayına destek için çalışmalarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Adıyaman'da seçim bürosu açılışına katıldı.

Yüksekdağ, askerlerin şehit edilmesiyle ilgili sorumlunun YPG olduğunun iddia edildiği ve bunun YPG tarafından yalanlandığını hatırlattı.

 

'Genelkurmay'ın açıklaması çarpıtma söylemlerinin bir parçası'

 

Yüksekdağ, şunları söyledi: "YPG yani işin siyasi muhatabından bu kadar güçlü ve net açıklama yapılmasına rağmen Türkiye kamuoyunda özellikle devlet kaynaklarından Genelkurmay kaynaklarından asker ölümleri sorumlusu YPG güçleri gösterildi. Bu tabii geçmiş dönemlerde de yaşanan manipülasyon ve bilgi kırma çarpıtma söylemlerinin bir parçasıydı. Geride bıraktığımız yıllarda da sonradan yalan olduğu, provakatif amaçlara dayandığı ortaya çıkan bu tip gelişmeler hafızalarımızda tazedir. Yakın zamanlarda da yaşanmıştır. 

O örneklerden birisi aslında karşımıza çıktı. Ben o nedenle bu çatışma, asker ölümlerinin sürece ilişkin özellikle Türkiye'de Kürt sorunu, çözüm süreci, müzakereye ve müzakere dönemine ilişkin provokatif bir girişim olduğunu düşünüyorum. Geride bıraktığımız dönemlerde de bu tip provokasyon anlamına gelebilecek, buna hizmet eden gelişmeler yaşandı. Çarpıtmalar manipülasyonlar yaşanıyor."

 

'Açığa çıkarılsın'



Figen Yüksekdağ, bazı soruların aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Bizim devlete bir sorumuz var. Hükümete ve Genelkurmay'a sorulmuş bir sorudur. Asker ölümlerin sorumlusu, 3 askerin katili kimdir? Açığa çıkartılsın isteğimiz ve sorunumuz bu; bu saldırının sorumluları sınırda konumlanmış askeri güçler tarafından istihbarat güçleri tarafından biliniyor mu?" dedi.

 

'Bu kaosun sahibi Kürt siyasi güçleri değil'

 

Figen Yüksekdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriye şu seçenek kalıyor. Hangi karanlık güç veya bilinemeyen kaynak tarafından bir merkez tarafından bu saldırı düzenlenmiştir. Bu soruya cevap verilmesi gerekiyor. Bir danışıklı dövü durumu var. Sınırın iki tarafında da Türkiye istihbaratı veya devlet kaynaklı müdahaleler var. Sınırda tam bir kaos yaşanıyor. Bu kaosun sorumlusu da Kürt siyasi güçleri değil.

 

'Sınırda kimyasal silahlar gidiyor, ağır silahlar taşınıyor'

 

Türkiye devlet güçleri sınırda kaçakçılardan tutalım, silah tacirlerine varıncaya kadar kirli karanlık işleri varıncaya kadar IŞİD'e bağlı çete güçlerine varıncaya kadar çok rahat cirit atıyor. Ağır silahlar taşınıyor. Kimyasal silahlar gidiyor, geliyor geçiş yapıyor. Sınırda böyle şeyler yaşanırken esas asker ölümleri sorusuna devletin yanıt vermesi gerekiyor. Buna yanıt vermesi gereken Kürt siyasi merkezleri değil. YPG değil PKK değil. Sınırdaki kaosu yaratan siyaset ve bu siyasetin sorumlularıdır."

 

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