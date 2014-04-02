KCK: Halk Ceylanpınar'da olanlara karşı tepkisini koymalıdır

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada ”BDP’nin seçimdeki başarısını zayıflatmak ve halkın iradesini kırmak isteyen bu saldırılara karşı sessiz kalmamalıdır” denildi.

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, KCK açıklamasında, Ceylanpınar, Ahlat ve Kağızman’daki seçim sonuçlarında yaşanan usulsüzlüklere tepki gösterme çağrısı yapılarak ”Tüm halkımız Ceylanpınar, Ahlat ve Kağızman başta olmak üzere iradesine sahip çıkarak direnen halkımızın yanında yer almalıdır. Halkın iradesine yönelik bu saldırılara karşı tüm Kürdistan’da ve metropollerde tepkisini ortaya koymalıdır.” denildi.

KCK’nin açıklaması şöyle:

“Halkımız seçimden başarıyla çıkmıştır. Büyükşehir belediye yasasıyla yirmi iki belediye başkanlığının düştüğü dikkate alındığında belediye başkanlığı sayısını yetmiş altıdan yüz üçe çıkarmıştır. Böylece belediye başkanlıklarını yüzde otuz beş artırmıştır. Hiçbir parti bu seçimde belediye başkanlığını bu şekilde artırmamıştır. BDP ye yapılan saldırıların özünde yatan bu gerçekliktir.”

“Devlet ve AKP hükümeti BDP’nin başarısız kalması için hem seçimden önce devlet imkanlarını yoğunca kullanmış; Hem de sandıktan çıkacak oyların çalınması, iptal edilmesi ve başka teknik hilelerle BDP’ye kaybettirilmesi önceden planlanmıştır.”

“Oy farkı çok olmayan yerlerde AKP’ye kazandırılmak; oy farkının çok olduğu yerlerde ise BDP’nin oylarını düşürmek hedeflenmiştir. Seçimden sonra yaşananlar bu planlamanın hayata geçirildiğini göstermektedir.”

“Ceylanpınar’da oyları kaybettirme başta olmak üzere yapılan hilelerle BDP’nin kazandığı belediye başkanlığının AKP’ye verilmek istenmesi, Ahlat’ta hileler ve oy kaydırmalarıyla BDP’nin kazandığı belediye başkanlığının elinden alınmak istenmesi, Gevaş ve Kağızman’da hile ve oyunlarla belediye başkanlıklarının AKP’ye ve MHP ye verilmek istenmesi Kürdistan’da halkın iradesinin hiçe sayıldığını göstermektedir.”

“İradesine sahip çıkarak BDP’nin kazandığı belediye başkanlıklarının hilelerle başka partilere verilmesini kabul etmemektedir. Başta Ceylanpınar, Kağızman ve Ahlat’ta ayağa kalkmış bulunmaktadır.”

“Tüm halkımız BDP’nin seçimdeki başarısını zayıflatmak ve halkın iradesini kırmak isteyen bu saldırılara karşı sessiz kalmamalıdır. Tüm halkımız Ceylanpınar, Ahlat ve Kağızman başta olmak üzere iradesine sahip çıkarak direnen halkımızın yanında yer almalıdır. Halkın iradesine yönelik bu saldırılara karşı tüm Kürdistanda ve metropollerde tepkisini ortaya koymalıdır.”