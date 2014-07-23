Şanlıurfa'daki saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 21 Temmuz 2014 tarihinde çıkan çatışmada yaralanan askerlerden Yiğit Şahan şehit oldu. Dünkü çatışmada şehit olan asker sayısı 3'e çıktı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, sınırı yasadışı geçmeye çalışan silahlı bir grup ile 'dur' ihtarında bulunan askerler arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada 2 asker şehit olmuştu.

Olayın ardından Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, 'kaçakçı' söylemiş, Türk Silahlı Kuvvetleri YPG olduğunu söylemiş ancak Rojava'dan YPG'nin olmadığını yönelik bir açıklama gelmişti.