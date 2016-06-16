HDP dokunulmazlıklar için AYM'ye başvuru dilekçesini imzaya açtı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), dokunulmazlıkların kaldırılması için getirilen anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru için gerekli olan dilekçeyi imzaya açtı. HDP’nin Hukuktan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile Mardin Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Mithat Sancar, 58 imzanın tamamlandığı dilekçenin 110 milletvekilinin imzasına ulaşılması halinde Anayasa Mahkemesi’ne sunulacağını söyledi.

HDP’den yapılan yazılı açıklamada, Mithat Sancar, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Meclis faaliyetlerine katılamamasından dolayı, HDP olarak 58 imzalarının bulunduğunu söyledi. Sancar, "Dilekçeyi, Anayasa Mahkemesi'ne verebilmemiz için 52 imzaya daha ihtiyacımız var. Başvuruyu en geç Pazartesi günü yapmamız gerekiyor" dedi. Sancar, daha önce CHP'li milletvekilleriyle görüşmelerinin olduğunu fakat çağrılarının sadece CHP milletvekillerine değil bütün milletvekillerine yönelik olduğunu söyleyerek "Gelsinler bu dilekçeye imza koysunlar, 110 imzayı bulalım ve Anayasa Mahkemesi'ne bu başvuruyu iletelim" ifadesini kullandı.

CHP içerisinde dokunulmazlıkların kaldırılması için getirilen anayasa değişikliğinin iptali için nasıl bir çalışma olduğunu bilmediklerini söyleyen Sancar, "Arzu ederlerse kendi hazırladıkları imzaya, bizim bütün parti grubumuz imza koyabilir veya onlar bizim hazırladığımız metne imza koyabilirler. Demokratik bütün imkânları kullanma gibi bir kararlılığımız var” dedi.

Tuğluk: Demokrasinin yara alması süreci

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ise, HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu olarak başvuruya ilişkin çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyerek dokunulmazlıklara ilişkin süreci, "Türkiye demokrasisinin yara alması" olarak gördüklerini ifade etti.

Tuğluk, sözlerini şöyle tamamladı: "Başvurumuzda bir yandan siyasal olarak bunu değerlendirirken diğer yandan hukuki mücadeleyi de önemli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan düzenlemenin aykırılığı boyutuyla 110 milletvekilinin imzasıyla iptaline ilişkin başvurumuz olacak. İleri ki aşamalarda milletvekillerinin bireysel başvuruları da tartıştığımız bir konudur. Umarız bazı zorlayıcı gelişmeler yaşanmaz ve milletvekillerimizin gözaltına alınması ya da tutuklanması gibi yaklaşımlar gösterilmez. Nihayetinde HDP'ye oy vermiş insanların bunun karşısında kesinlikle bir tepki vereceğini görmek gerekiyor."

HDP’li Sancar: AYM'ye dokunulmazlık başvurularında gerekli 110 vekil için imza metni açacağız