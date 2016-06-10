ABD'den dokunulmazlık kanununa tepki: Çok endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Türkiye'deki milletvekili dokunulmazlığı yasasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla ilgili olarak, "Şunu yine söylemek istiyorum, bu değişiklik Türkiye genelinde ifade özgürlüğü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacak. Biz bundan çok endişe duyuyoruz" dedi.

Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında kendisine konu ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Türkiye'deki milletvekili dokunulmazlığı yasasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasıyla ilgili olarak sorulan bir soruya Toner, "Demokratik toplumlarda ilk ilke, yasalar önünde eşitliktir ve yasalar kapsamında korunmalıdır. Biz siyasi konuşmalarda olmak üzere, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu kural, ülkenin yurttaşları tarafından seçilmiş politikacılar için de geçerlidir ve onların konuşmalarını da içerir. Türk hükümetine konuyla ilgili kaygılarımızı ileteceğiz" diye konuştu.