HDP’li Sancar: AYM'ye dokunulmazlık başvurularında gerekli 110 vekil için imza metni açacağız

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, dokunulmazlık yargılamalarına az bir zaman kala HDP’nin önündeki seçenekleri ve olabileceklerine ilişkin, "Her durumda parti çalışmalarına devam edeceğiz. Tutuklama durumuyla karşı karşıya kalırsak dahi Meclis'i terk etmeyeceğiz" dedi. Sancar, 110 milletvekilinin imzasının gerekli olduğu iptal başvurusu için imza metni açacaklarını da belirterek, CHP’li vekillere çağrıda bulundu.

Dokunulmazlıkların kaldırılması için getirilen Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son günde onaylandı, dün de yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı’nda bulunan fezleke dosyaları en geç 15 günlük bir süre içerisinde ilgili mercilere yani savcılıklara iade edilecek. Böylece dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri hakkında savcılıklarca soruşturma yapılmaya başlanacak.

Yine bu kapsamda yargılama yapılabileceği gibi vekillerin tutuklanmaları yönünde de kararlar çıkarılabilecek.

Mithat Sancar, bu konuda HDP’nin önündeki seçenekleri ve olabilecekleri DİHA’dan Hayri Demir’e anlattı.

Tutuklama ya da zorla getirme kararı durumunda Meclis’i terk etme gibi bir gündemlerinin olmadığını belirten Sancar, değişikliğin iptali için hukuki mücadelelerinin süreceğini söyledi.

"İfadeye çağrılm aya uymayacağız"

Dün itibariyle yargılama sürecinin başladığı hatırlatan Sancar, her an milletvekillerinin ifadeye çağrılmalarının mümkün olacağını belirtti. Ancak HDP’li milletvekillerinin bu konudaki tavrının çok net olduğunu ve hiçbir şekilde ifadeye gitmeyeceklerinin altını çizen Sancar, “Hiçbir milletvekilimiz kendiliğinden bu ifadeye çağrılmaya uymayacak” dedi.

Zorla getirme durumunda Meclis’e kapanma gibi bir durumun olmayacağını dile getiren Sancar, bu süre içerisinde hiçbir milletvekilinin çalışmaları askıya almayacağını belirterek, “Normal yaşamımızı sürdüreceğiz, seçim bölgelerimizde başka bütün yerlerde ne programımız varsa bunu yürüteceğiz” dedi.

Sancar'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

'Tutuklama olabilir'

“Tutuklamalar da olabilir. Tutuklanırsak mücadele yeri cezaevidir. Zorla mahkemelere götürülürsek, mücadele yeri burasıdır. Kalanlarımız da partinin programları çerçevesinde çalışmalarını sürdürecekler. Meclis’ten çekilme gibi bir seçeneği gündemimize koymadık. Böyle bir seçenek yok. Meclis’te topluca kalıp, burada direnmek anlamlı olmayan bir tutumdur. Onların istediği de bizi kilitlemektir, tasfiye etmektir. Biz de buna karşı direneceğiz. Özel bir tedbir almayacağız, onlar tedbirlerini alsınlar."

'AİHM’e iki tür başvuru yapılacak'

“Başvurular bu ay sonuna kadar tamamlanacak. AİHM’e iki tür başvuru yapılacak. Biri HDP olarak tüzel kişi olarak bir başvuru gerçekleşecek. İkinci olarak da her bir milletvekili başvuruda bulunacak. AYM’ye de bireysel başvurular hakkımız var bunu da kullanacağız. Şunu belirtelim; bizim hukuk yollarından çok büyük bir sonuç beklediğimiz yok. Bütün mücadelemizi de yargısal başvurular üzerine kurduğumuz kesinlikle yok. Hukuksal yolları demokratik direnişimizin bir parçası olarak görüyoruz.

‘Tutuklama olursa şiddet artarak devam eder’

“1994’te aynı süreci işlettiler, Kürt sorununda geldiğimiz nokta ortada. Savaşın nasıl derinleştiğini ve yayıldığına hepimiz tanıklık ettik. Siyasi çözüm umutları azaldıkça şiddet yükseliyor, çatışmalar derinleşiyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu 2.Dünya Savaşı sonrasındaki saha çalışmaları da ortaya koyuyor. Şiddet ile siyaset ters orantılıdır. Demokratik siyaset işler halde tutuldukça, sorunların şiddet tercihi düşüyor. Tersi olduğunda da eğer siyasi alan daraltılırsa şiddet yükseliyor.”

'İptal başvurusu için imza metni'

“110 milletvekilinin imzasının gerekli olduğu iptal başvurusu için imza metni açacağız. Fakat sayımız 58, dolayısıyla tek başımıza başvuru şartlarını yerine getiremiyoruz. CHP yönetimi de kendi milletvekillerinin bize destek vermelerini açık bir şekilde yasakladı. CHP’nin kendi içinden böyle bir hareketin çıkması anlamlı olur. Kendi içlerinde böyle bir hareket başlatırlarsa bu darbe planına karşı bir anlamlı demokratik duruş göstermiş olurlar. Kendileri böyle bir imza talebinde bulunurlarsa, diğer partilerden bizim buna destek vermemiz gibi bir durum yok.

'CHP’nin tutumunun belirlenmesinde Genelkurmay’ın etkisi vardı'

“CHP’nin tutumunun belirlenmesinde Genelkurmay’ın etkisinin büyük yer tuttuğunu biz CHP içinden milletvekillerinin bize verdiği bilgiye dayanarak, açıkladık. Açıkça Genelkurmay CHP’nin dokunulmazlık sürecinde engelleyici olmamasını talep etti. Bunu bize CHP’li milletvekilleri söyledi. Hem parti grubunun kapalı toplantısında hem PM hem de MYK’da bu konular konuşulmuş. Her üç toplantıda da neredeyse milletvekillerinin tamamı destek vermeme yönünde tavır belirlemişler. Konuşanların tamamı bu tutumu eleştirmişler.”