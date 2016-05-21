T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP 'dokunulmazlık' mitinglerine başlıyor

Dokunulmazlıklar konusunda yeterli vekil sayısına ulaşmaları halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak

21 Mayıs 2016 20:45

HDP, hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması üzerine meydanlara iniyor.

Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, fezlekeleri bulunan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından, parti olarak izleyecekleri yol haritasıyla ilgili Haberdar’dan Arzu Yıldız’a konuştu.

Dokunulmazlıklar konusunda yeterli vekil sayısına ulaşmaları halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirten HDP Milletvekili Bilgen, diğer taraftan toplantı ve durum değerlendirmesi yaparak yol haritalarını netleştireceklerini söyledi.

 

"Dokunulmazlıklarla ilgili mitinglere başlayacağız"

 

HDP’li Bilgen, 5 Haziran’dan itibaren sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve platformlarıyla bir araya gelerek, konuyu müzakere edeceklerini kaydetti. Bilgen, ayrıca bunların dışında çeşitli illerde dokunulmazlıklarla ilgili mitingler düzenlemeyi planladıklarını da aktardı.

 

"Süreci tanımıyoruz, ifade vermeye de gitmeyeceğiz"

 

Süreci tanımadıklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini kaydeden Ayhan Bilgen, şöyle konuştu:

“Bu konuda netiz. AKP'li vekillerle ilgili trafik cezası gibi konulardan fezleke gelmiş. Benim hakkımda da fezleke var. Örgütün amacı doğrultusunda hareket etmekle suçlanıyorum. Bunlardan biri de Kobanê eylemleri sırasında yaptığım konuşma. Fakat daha önce söylediğimiz gibi, Yargının hali zaten ortada. Bağımsız bir süreç işlemiyor. Bazı CHP'li vekillerin de bizdekine benzer sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum.”

 

HDP: AKP ile CHP’nin iş birliği hayırlı olsun!

ETİKETLER

HDPdokunulmazlıkmitingayhan bilgen

İlgili Haberler

HDP Sözcüsü: Dokunulmazlık teklifini AYM'ye götürmek için kaç CHP'li destek verecek göreceğiz?

HDP'nin AYM'ye iptal başvurusu yapabilmesi için 52'nin milletvekilinin daha imzası gerekiyor

HDP: Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ı Ankara’da ağırlamak isteyen AKP’lileri açıklayacağız!

İdris Baluken: Devlet yetkililerinin tüm görüşmelerden haberi vardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24