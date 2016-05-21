HDP 'dokunulmazlık' mitinglerine başlıyor

HDP, hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması üzerine meydanlara iniyor.

Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, fezlekeleri bulunan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından, parti olarak izleyecekleri yol haritasıyla ilgili Haberdar’dan Arzu Yıldız’a konuştu.

Dokunulmazlıklar konusunda yeterli vekil sayısına ulaşmaları halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirten HDP Milletvekili Bilgen, diğer taraftan toplantı ve durum değerlendirmesi yaparak yol haritalarını netleştireceklerini söyledi.

"Dokunulmazlıklarla ilgili mitinglere başlayacağız"

HDP’li Bilgen, 5 Haziran’dan itibaren sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve platformlarıyla bir araya gelerek, konuyu müzakere edeceklerini kaydetti. Bilgen, ayrıca bunların dışında çeşitli illerde dokunulmazlıklarla ilgili mitingler düzenlemeyi planladıklarını da aktardı.

"Süreci tanımıyoruz, ifade vermeye de gitmeyeceğiz"

Süreci tanımadıklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini kaydeden Ayhan Bilgen, şöyle konuştu:

“Bu konuda netiz. AKP'li vekillerle ilgili trafik cezası gibi konulardan fezleke gelmiş. Benim hakkımda da fezleke var. Örgütün amacı doğrultusunda hareket etmekle suçlanıyorum. Bunlardan biri de Kobanê eylemleri sırasında yaptığım konuşma. Fakat daha önce söylediğimiz gibi, Yargının hali zaten ortada. Bağımsız bir süreç işlemiyor. Bazı CHP'li vekillerin de bizdekine benzer sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum.”

HDP: AKP ile CHP’nin iş birliği hayırlı olsun!