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Politika

HDP: Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ı Ankara’da ağırlamak isteyen AKP’lileri açıklayacağız!

İdris Baluken: Devlet yetkililerinin tüm görüşmelerden haberi vardı

21 Mayıs 2016 14:42

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in “Kandil’den talimat alan kimmiş, mahkemelerde söyleyeceğiz” ifadelerine atfen, "devlet yetkililerinin tüm görüşmelerden haberdar olmasına rağmen şu anda HDP’li vekillerin yargılanmak istediğini" söyledi. Baluken “Ha Salih Müslim’i Ankara’da ağırlamışız, ha Cemil Bayık’ı, Murat Karayılan’ı Ankara’da ağırlamışız diyen AKP’li yetkililerin kim olduğunu, bizler de söyleyeceğiz. İşte Kandil’den talimat alıyorlar, Kandil ile birlikte yolda yürüyorlar diyenler, aslında Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın Ankara’da olması gerektiğini söyleyenlerin ta kendileridir” iddiasında bulundu. 

İMC TV'de Ayşegül Doğan’ın sunduğu programa konuk olan Baluken, dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve HDP’li vekillere yönelik fezlekeleri değerlendirdi. Baluken, söz konusu yetkililerin sıradan devlet görevlileri olmadığını, en üst düzeydeki yetkililer olduğunun altını çizdi. Baluken, yargılanmaları halinde tüm bu bilgileri mahkeme süreçlerinde ifade edeceklerini de belirtti.

 

 

 

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