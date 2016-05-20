HDP: AKP ile CHP’nin iş birliği hayırlı olsun!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 376 oyla kabul edilmesiyle ilgili olarak, "AKP ve CHP iş birliği hayırlı olsun” dedi. HDP Sözcüü Ayhan Bilgen ise, “Bu açık ve net bir darbedir. Ancak biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyaset yapmanın tek yeri parlamento değildir” diye konuştu.

T24’e konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Sonuç yoruma yer bırakmayacak kadar açık ve net ortadadır. Bu konuda sürekli çelişkili beyanlarla kamuoyunu aldatan CHP sabah Meclis salonunu terk edip daha sonra gelip darbeye ‘evet’ dedi. Darbecilerle ve Saray ile ittifak yapan CHP’ye hayırlı olsun sonuç” diye konuştu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise parti olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, “Siyaset yapmanın tek yeri parlamento değildir. Olağanüstü dönemlere özgü düzenlemeyle siyasete ve halkın iradesine darbe vuruldu” dedi. “Halk ile Meclis’in bağını fiilen koparmak istediklerini gösterdiler” diyen Bilgen, “CHP içerisinden 20 milletvekilinin AKP ve MHP ile iş birliğiyle bu sonuç ortaya çıktı. Hayırlı olsun. Bu sonuç ile toplumsal muhalefete ihtiyaç olduğu bir kez daha anlaşıldı. Siyasetin bütün kanallarını kapatsalar da biz parti olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.