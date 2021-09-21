HDP: Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını olumlu buluyoruz, çözümün adresi Meclis’tir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a benzer bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamalarını olumlu bulduklarını belirten Sancar, “Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” açıklamasına, Van Milletvekili Sezai Temelli’den gelen “Çözümün adresi İmralı’dır” yanıtı üzerine başlayan tartışmalara dair konuştu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Nazlım-Berivan Altan’a konuşan konuşan Sancar, Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununa dair açıklamalarının HDP ile ilgili kısmını olumlu bulduklarını söyleyen Sancar, “Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez” dedi.

“İmralı tartışması çoktan aşılması olması gereken bir mesele”

Kürt sorununda başka aktörlerin de olduğunu söyleyen Sancar, “Bu aktörleri göz ardı ederek bütünlüklü yöntem oluşturmak gerçekçi yaklaşım değildir. Esasen Türkiye bu durumu geçmişte deneyimledi 2009’da, 2013-15 arasında. Bana sorarsanız İmralı’nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı’nın da bu konuda bir rolü olacaktır. Bu rolde geçmişte zaten ayrıca hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sancar, “Şimdi İmralı ile HDP’nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor. Hatta Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşım geliştirme imkânlarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. HDP kendi siyasi aktör rolünü ve toplumsal gücünü elbette hem muhataplık hem de çözüm için sonuna kadar kullanmaya hazırdır” diye konuştu.

Konuyla ilgili 5 yıldır Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da çözümün adresi olarak TBMM'yi işaret etti.

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