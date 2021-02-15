HDP'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a: 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, boyunu aşar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "HDP demek, PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır" sözlerine bugün HDP'den şu sözlerle yanıt geldi: "Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP’ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz."
Öte yandan bugün İçişleri Bakanlığı, yürütülen operasyon kapsamında 40 ilde aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin attığı tweete yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
"Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!