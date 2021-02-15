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Politika

HDP'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a: 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, boyunu aşar

15 Şubat 2021 16:03

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "HDP demek, PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır" sözlerine bugün HDP'den şu sözlerle yanıt geldi: "Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP’ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Gara'da 13 vatandaşın şehit olduğunu açıklamasının ardından Fahrettin Altun HDP'yi PKK olarak nitelendirmişti. Bugün sosyal medyada çıkan görüntülerde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un çözüm sürecinde yaptığı "HDP’nin çözüm sürecinin yükünü sırtlanması gerektiğini düşünüyorum” şeklindeki açıklama dikkat çekti. 
 
TIKLAYIN: "HDP demek PKK demektir" diyen Fahrettin Altun'un 'çözüm süreci' sözleri paylaşıldı
 

HDP'lilerin de bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı 

Öte yandan bugün İçişleri Bakanlığı, yürütülen operasyon kapsamında 40 ilde aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. 

Fahrettin Altun'dan HDP'ye yanıt geldi 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin attığı tweete yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: 

"Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan  tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdi. Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye’nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye’nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!"

TIKLAYIN: İçişleri Bakanlığı: 40 ilde aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişi gözaltına alındı

TIKLAYIN: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: HDP demek PKK demektir

 

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