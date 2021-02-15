"HDP demek PKK demektir" diyen Fahrettin Altun'un 'çözüm süreci' sözleri paylaşıldı

Gara operasyonu sonrası yaptığı bir açıklamada "HDP demek, PKK demektir" diyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un çözüm süreci döneminde yaptığı açıklamaları sosyal medyada paylaşıldı.

Altun, A Haber'de “Bayrak üzerinden vatan edebiyatı yapıyorlar. Çözüm süreci, yeni Türkiye’nin toplumsal sözleşmesi” ifadelerine yer verirken, TRT’deki röportajında da “HDP’nin çözüm sürecinin yükünü sırtlanması gerektiğini düşünüyorum” diyor.

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