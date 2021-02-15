İçişleri Bakanlığı: 40 ilde aralarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, yürütülen operasyon kapsamında 40 ilde arlarında HDP'li başkanların da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda" 40 ilde 718 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği duyuruldu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, aramalarda "çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildiği" belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir."

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